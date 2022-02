Ruralistas fazem ofensiva fascista contra Lula e publicam outdoor com agressões ao ex-presidente

Apoie o 247

247 – Grupos de ruralistas que apoiam Jair Bolsonaro inauguram nesta segunda-feira 21 um outdoor na cidade de Rondonópolis (MT), chamando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de "bandido e traidor", segundo informa a coluna Painel .

"A cidade é um conhecido polo do agronegócio do Centro-Oeste, com grande produção de grãos para exportação. A iniciativa mostra que, apesar dos acenos de Lula ao setor rural, grande parte dos seus representantes ainda pende para o apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL)", escreve o jornalista Fábio Zanini.

