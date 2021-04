Rússia e China se queixam ao Itamaraty de agrotóxicos e coronavírus na soja e carne brasileira

Moscou registrou níveis acima do permitido de glifosato na soja e a China relatou seis casos de presença do novo coronavírus em embalagens de carne e pecado edit

247 - Rússia e China registraram em telegrama ao Itamaraty queixas contra a "falta de controle" em relação a alimentos brasileiros exportados.

Moscou registrou níveis acima do permitido de glifosato na soja, agrotóxico com alto grau de toxicidade e que é permitido pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Em 2020, a reclamação envolveu mais de 300 mil toneladas do produto.

A China relatou ao menos seis casos de presença do novo coronavírus em embalagens de carne e pecado.

Órgãos de fiscalização dos dois páises pediram providências (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento).

Com informações da Folha de S.Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.