Rússia está com o Brasil na defesa da soberania da Amazônia, diz Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - Segundo Jair Bolsonaro, além de importante fornecedora de insumos para a agricultura brasileira, a Rússia é uma aliada do Brasil na defesa da soberania da Amazônia.

Ele também afirmou que as tentativas dos Estados Unidos e da União Europeia de boicotar economicamente a Rússia não surtiram o efeito esperado.

"As barreiras dos Estados Unidos e da Europa contra a Rússia não deram certo. A minha linha foi do equilíbrio. Mais do que negociar fertilizantes, [busquei] a segurança alimentar para o mundo e a soberania da nossa Amazônia. É um país que está conosco nessa questão de soberania", afirmou Bolsonaro nesta quinta-feira (7), em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, conforme noticiou o jornal Valor Econômico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A declaração ocorreu após o premiê do Reino Unido, Boris Johnson, anunciar sua renúncia ao cargo. Bolsonaro citou o fato, mas não entrou em detalhes. Porém ressaltou que o Brasil está em melhor situação econômica que outras potências mundiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Estão vendo como está o mundo, pessoal? E como está o Brasil? A gente está bem. Todas as previsões do PIB foram revisadas para cima, não por nós. E uma agência falou que ia ter recessão neste ano, mas vai ficar para o ano que vem", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante de tentativas do Ocidente de isolar a Rússia, por meio da escalada de sanções econômicas e manobras geopolíticas, o Brasil manteve a neutralidade no conflito ucraniano.

Além disso, o Itamaraty se posicionou como voz ativa na defesa da permanência de Moscou no G20, ressaltando a importância da manutenção dos canais de comunicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE