Sabrina Fernandes: temos um entrave institucional para tirar Bolsonaro do poder

247 - Para a socióloga e escritora Sabrina Fernandes, que participou da live diária do economista Eduardo Moreira, do Instituto Conhecimento Liberta , o país vive hoje um entrave institucional para alcançar o impeachment de Jair Bolsonaro. “O fato da pandemia nos impede de lotar as ruas da forma que seria necessária para tirar o Bolsonaro, porque precisamos muito mais do que o ‘Junho de 2013’. Estamos enfrentando poderes muito bem estabelecidos: Bolsonaro não está sozinho, seu governo é estritamente militarizado. Não lidamos apenas com o presidente, mas com seus ministros [e apoiadores]”, explicou.

Sabrina enfatizou a necessidade de usar o impeachment como arma política para dar um basta na crise vivida no país. “Precisamos instaurar o impeachment para dizer: ‘Chega! Passou do limite há muito tempo’”.

“Mas não podemos nos esquecer de combater também o ‘bolsonarismo’, que está presente em várias áreas do governo, inclusive na Câmara, no Congresso e até no Judiciário”, acrescentou. Atualmente, mais de 60 pedidos de impeachment estão protocolados na Câmara.

Assista na íntegra a entrevista com Sabrina Fernandes:

