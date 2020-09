"Sacar salário nunca foi crime”, diz Carlos Bolsonaro sobre ex-assessor ligado a Queiroz

Vereador Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para defender o ex-assessor Márcio Gerbatim, investigado no inquérito das “rachadinhas, que fez retiradas em espécie de cerca de R$ 90 mil entre 2008 e 2010. “Sacar o salário nunca foi crime”, escreveu edit

Luisa Fragão, na Revista Fórum - O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) foi às redes sociais na manhã desta quarta-feira (2) para defender o ex-assessor Márcio Gerbatim, investigado no inquérito das “rachadinhas”. Cabeleireiro, Márcio atuou como motorista do filho do presidente na Câmara do Rio de Janeiro e, segundo seus extratos bancários, sacava mensalmente todo o seu salário.

No Twitter, Carlos atacou o jornal O Globo, que teve acesso aos detalhes da investigação contra Gerbatim, e disse que “sacar o salário nunca foi crime”. O ex-assessor do vereador é ex-marido de Márcia de Aguiar, atual esposa de Fabrício Queiroz, e também atuou no gabinete de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

“Novamente, como blogueiros da globo têm acesso a segredo de Justiça? Segundo, a pessoa sacar seu salário nunca foi crime! Fato ocorrido há 10 anos! A narrativa destes é tão normal quanto dizer que homem pode ser mulher se quiser! O objetivo sempre foi um só: atingir o Presidente”, escreveu o vereador.

Apesar de nunca ter recebido crachá de identificação na Câmara dos Vereadores, conforme revelado pelo jornal Estado de S.Paulo, o cabeleireiro obteve R$ 89.143,64 da Câmara de Vereadores entre maio de 2008 e maio de 2010. As retiradas em dinheiro vivo totalizaram R$ 90.028,96.

Confira a postagem de Carlos Bolsonaro sobre o assunto.

NOVAMENTE, como blogueiros da globo têm acesso a SEGREDO DE JUSTIÇA? Segundo, a pessoa sacar seu salário nunca foi crime! Fato ocorrido há 10 anos! A narrativa destes é tão normal quanto dizer que homem pode ser mulher se quiser! O objetivo sempre foi um só: atingir o Presidente! pic.twitter.com/rgCcGFIZWP — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 2, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.