Saiba qual é a cidade mais bolsonarista e a mais lulista do Brasil

247 - Central do Maranhão, no Maranhão, é a cidade com mais eleitores de Lula e Nova Pádua, no Rio Grande do Sul a mais bolsonarista, aponta uma reportagem do portal G1.

Com pouco mais de 8.800 habitantes, Central do Maranhão ganhou projeção nacional por ter sido o município que, proporcionalmente, mais votou em Lula nas eleições presidenciais de 2006. No segundo turno daquele pleito, o petista levou 97,20% dos votos, o que rendeu à cidade a fama de a mais lulista do Brasil. Para moradores entrevistados pela reportagem, os motivos que levam a esse apreço pelo petista passam por uma identificação com o passado dele como sindicalista, mas, especialmente, por conta do Bolsa Família.

Já na cidade localizada no Rio Grande do Sul, a situação é oposta. Nos últimos quatro anos, o "paraíso italiano" de Nova Pádua, município na serra gaúcha que tem 2,5 mil habitantes, ficou conhecido como o mais bolsonarista do Brasil. A cidade deu a Bolsonaro 92,96% dos votos no segundo turno da eleição de 2018. A expectativa é que a população repita em 2022 o alto índice de votação ao candidato, agora pelo PL, mesmo que, de forma mais envergonhada, os moradores reconheçam decepções com a condução dele na pandemia, as alianças com o Centrão e o furo do teto de gastos em função dos benefícios sociais concedidos às vésperas ao pleito.

