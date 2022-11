Saiba quem é Bela Gil, que vai integrar a equipe de transição do governo Lula

A nutricionista e chef de cozinha Bela Gil irá atuar no núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome edit

247 - Indicada para integrar o núcleo técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome da equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nutricionista e chef de cozinha Bela Gil é a sétima filha do cantor, compositor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil.

Bela Gil, que tem 34 anos, tornou-se conhecida por meio das redes sociais por sussa receitas e pela de uma alimentação saudável. A nutricionista ocupa atualmente a vice-presidência do Instituto Brasil Orgânico (IBO) e é professora convidada do programa de pós-graduação online da PUC-RS.

De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, ela estudou nutrição em Nova Iorque (EUA), aos 18 anos. Ali, acabou se especializando em alimentação holística, em busca de saúde física, emocional e espiritual.

Bela Gil é casada com João Paulo Demasi há 18 anos, e acumula cerca de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela também é escritora e contabiliza mais de 430 mil exemplares vendidos no Brasil e Portugal dos livros Bela cozinha – As receitas (2014) e Bela cozinha 2 (2015).

Em 2018, a nutricionista foi convidada pela Sociedade Vegetariana Brasileira e pela prefeitura de São Paulo para ajudar na formulação do Cardápio Escolar Sustentável.

