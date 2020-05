Saída de Teich em menos de 30 dias é afronta ao país e Bolsonaro faz caldeirão de intrigas, dizem governadores

247 - A saída de Nelson Teich do comando do Ministério da Saúde menos de um mês após assumir o cargo, resultou em uma saraivada de críticas dos governadores de todo o Brasil contra Jair Bolsonaro em função das suas diretrizes para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

Para o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), Bolsonaro coloca o país em um "caldeirão interminável de intriga". " O Brasil acorda assustado com as crises diárias de agressões a democracia, ao Congresso, ao STF, a imprensa, agressões a ministros do seu próprio governo. Como senhor fez e continua fazer. Fez com Bebbiano, com Santos Cruz, com Sergio Moro , fez com Luiz Henrique Mandetta e fez agora com Nelson Teich. Presidente, governe. administre o seu país com equilíbrio, paz no coração, discernimento e grandeza. Pare com as agressões, de colocar o país em um caldeirão interminável de intriga. O país precisa estar em paz”, disse Doria.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), usou sua página no Twitter para afirmar que ninguém conseguirá "fazer um trabalho sério" com as interferências feitas por Jair Bolsonaro nos ministérios e na Polícia Federal. “Governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não o senhor, presidente", postou Witzel. Ainda segundo ele, Teich “é mais um herói que se vai".

O governador do Maranhão, Flavio Dino (PCdoB), disse nas redes sociais que a "confusão que Bolsonaro cria é única no planeta. Espero que as instituições julguem o quanto antes a produção de tantos desastres, entre os quais a demissão de DOIS ministros da Saúde em meio a uma gigantesca crise sanitária. O Brasil merece uma gestão séria e competente”.

Para o governador do Ceará, Camilo Santana (PT) é “uma afronta ao país”. “A saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês traz enorme insegurança e preocupação. É inadmissível que, diante da gravíssima crise sanitária que vivemos, o foco do Governo Federal continue sendo em torno de discussões políticas e ideológicas. Isso é uma afronta ao país”, postou.

O governador do Espírito santo, Renato Casagrande (PSB) observou que “a saída de mais um ministro da saúde em meio a pandemia, mostra como estamos à deriva no enfrentamento à crise por parte do governo federal. Ou o PR deixa o ministério agir, segundo as orientações da OMS ou vamos perder cada vez mais brasileiros”.

Confira as postagens sobre o assunto.

Minha solidariedade, ministro @TeichNelson. Presidente Bolsonaro, ninguém vai conseguir fazer um trabalho sério com sua interferência nos ministérios e na Polícia Federal. É por isso que governadores e prefeitos precisam conduzir a crise da pandemia e não o senhor, presidente. — Wilson Witzel (@wilsonwitzel) May 15, 2020

A saída do segundo ministro da Saúde em menos de um mês traz enorme insegurança e preocupação. É inadmissível que, diante da gravíssima crise sanitária que vivemos, o foco do Governo Federal continue sendo em torno de discussões políticas e ideológicas. Isso é uma afronta ao país — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) May 15, 2020

A saída de mais um ministro da saúde em meio a pandemia, mostra como estamos à deriva no enfrentamento à crise por parte do governo federal. Ou o PR deixa o ministério agir, segundo as orientações da OMS ou vamos perder cada vez mais brasileiros. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 15, 2020

