Salário líquido médio do brasileiro cai para R$ 1.149 em 2021, aponta pesquisa

247 - Os trabalhadores brasileiros tiveram uma queda no salário líquido em 2021. A média foi de R$ 1.149, 8,3% menor em relação ao ano anterior, segundo a pesquisa DomesticView, divulgada pela consultoria Kantar.

O mesmo movimento aconteceu com a renda vinda de auxílios governamentais, especialmente o Auxílio Emergencial, que caiu de R$ 204 para R$ 190, no comparativo entre 2020 e 2021.

O levantamento da Kantar ainda mostra que, com o orçamento em queda, o país viveu um aumento do trabalho informal em todas as regiões. E nos lares desses trabalhadores informais, alimentação, serviços públicos e habitação comprometeram mais de 70% da renda.

