Salles posta vídeo sobre Amazônia com imagens da Mata Atlântica

247 - O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, cometeu uma nova gafe nesta quinta-feira (10) ao mostrar completo desconhecimento sobre a pasta que é responsável.

Ele compartilhou em suas redes sociais um vídeo negacionista da entidade ruralista Associação de Criadores do Pará com imagens do mico-leão-dourado, animal que vive exclusivamente na Mata Atlântica.

No vídeo, o mico pergunta: "Você está sentindo cheiro de fumaça? Claro que não, pois a Amazônia não está queimando novamente."

Segundo o portal UOL, o conteúdo contradiz dados do próprio Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), órgão do governo, que contabilizou 29.307 focos de calor no mês passado na Amazônia, um dos piores resultados nos últimos dez anos.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.