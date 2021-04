Salles retrata o Brasil como cão à espera de um frango em reunião com os Estados Unidos

247 – O ministro Ricardo Salles, que está desmontando as políticas ambientais do Brasil e "passando a boiada", retratou o País como um cão faminto diante de uma máquina de frangos de padaria, em reunião com representantes dos Estados Unidos. "Em reunião com integrantes da equipe de John Kerry, enviado especial para o clima do governo Joe Biden, Salles mostrou slides em que era possível ver a imagem de um cachorro sentado, abanando o rabo diante de uma máquina de frango assado, situação bastante comum em frente a padarias brasileiras", diz reportagem da Folha de S. Paulo.

"Segundo relatos de quem viu a apresentação, era possível ler, em inglês, 'expectativa de pagamento' acima da imagem dos frangos, que carregavam cifrões de dólares estampados no peito. Pouco habituados à cultura do frango de padaria, os americanos não conseguiram entender de imediato a ligação entre a figura e a mensagem do governo brasileiro", aponta ainda o texto.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.