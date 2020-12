Samarco retoma atividades em Mariana, 5 anos após rompimento da barragem da mineradora

247 - A mineradora Samarco retomou nesta sexta-feira (11) suas atividades em Mariana (MG). Responsável por administrar a barragem de Fundão quando esta se rompeu, deixando 19 mortos, vilarejos soterrados e o Rio Doce completamente poluído, a Samarco retoma suas atividades no local sem ter sequer pago reparações às vítimas da tragédia.

Desde 2015, ano da tragédia, ninguém entre os que tiveram suas casas destruídas pela lama de rejeitos da mineração teve de volta seu teto.

“A Samarco voltou a funcionar, mas não resolveu os problemas que elas criaram. Milhares de famílias que não foram nem reconhecidas e nem cadastradas como atingidas. Em Mariana, temos o problema do reassentamento que não tem nem previsão”, resumiu Letícia Oliveira, do Movimento dos Atingidos por Barragens, conforme reportado no G1.

No entanto, o prefeito da cidade, Duarte Júnior (Cidadania), defende um caminho alternativo ao pagamento de reparações às vítimas: “nossa economia vem melhorando, dentro do possível, mas reconheço a importância da mineradora na geração de emprego neste momento e tenho a certeza que o reflexo deste retorno será positivo para milhares de famílias e, consequentemente, para toda cidade”, disse o prefeito em suas redes.

