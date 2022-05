Santos Cruz: 'processo eleitoral é de responsabilidade do TSE e não das Forças Armadas'

Apoie o 247

247 - O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro de Jair Bolsonaro e um de seus maiores desafetos, afirmou que as Forças Armadas não devem participar do processo eleitoral, como defendido pelo atual ocupante do Palácio do Planalto e por membros da ala militar que integram o governo. A declaração de Santos Cruz acontece em meio a uma nova onda de ataques ao sistema eleitoral provocada por Bolsonaro e seus aliados.

“Isso aí é o ápice de uma série de confusões e erros existentes. Em primeiro lugar, as Forças Armadas não têm que participar do processo eleitoral. O processo eleitoral é de responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral”, disse Santos Cruz em entrevista ao site O Antagonista.

Ainda segundo ele, “houve um convite para que as Forças Armadas participassem da comissão, para dar maior transparência ao nosso sistema, já que ele sofre certos ataques. E isso já foi um erro, porque as Forças Armadas não têm que participar do processo eleitoral, então eu acho que é mais um conflito inútil que não vai nos levar a lugar nenhum”.

