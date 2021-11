Sara Winter critica repressão bolsonarista e diz: "quando Lula e Dilma eram presidentes eu podia gritar"

Segundo a extremista, os apoiadores do atual governo não têm admiração por Bolsonaro, e sim pena: "acham ele um coitado" edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Abandonada pelos bolsonaristas, a extremista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, em entrevista ao UOL, se disse decepcionada com "o governo inteiro" de Jair Bolsonaro e criticou a repressão da atual gestão federal e de seus seguidores.

Ela lamentou que o governo tenha - supostamente - se afastado do conservadorismo e disse que "as coisas só pioraram" no quesito liberdade. Neste ponto, ela lembrou dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

"Com relação à liberdade, as coisas só pioraram. É uma ilusão muito grande achar que os conservadores estão no poder. Se estivessem não ia ter tanta gente presa. Está pior. Quando Lula e Dilma eram presidentes, eu podia ir para a rua gritar o que eu queria contra o governo. Agora não posso", afirmou.

PUBLICIDADE

Para Sara, os apoiadores de Bolsonaro não têm admiração por ele, e sim pena. "Bolsonaro não tem nenhum poder. Ao contrário. Hoje, quando a gente tenta fazer uma crítica construtiva com intuito de ajudar o governo a melhorar, os bolsonaristas acham ele um coitado por estar sozinho. Bolsonaro conseguiu ser um líder de uma nação a qual seus liderados não têm admiração por ele, mas misericórdia, dó, pena. Para mim, isso é triste porque mostra que ele não tem força para se manter no poder. Não sei se ele vai conseguir se reeleger".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE