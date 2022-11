Sara Winter esculacha golpistas que a chamam para manifestação: "Bolsonaro perdeu por culpa dele" (vídeo)

Sara Winter, que chegou a ocupar cargo no Ministério de Damares Alves e atacou o STF, mudou discurso e comportamento depois de ser presa por ordem de Alexandre de Moraes edit

Sara Giromini, conhecida como Sara Winter, quem diria, não quer saber das manifestações golpistas. Em vídeo publicado na rede social, ela diz: "Bolsonaro perdeu a eleição por culpa dele", disse.

Sara Giromini lembra que é casada e tem filho com nedessidades especiais. Também é palestrante e dá aula. "Sou acadêmica", afirma.

No início do governo Bolsonaro, chegou a ocupar cargo no ministério chefiado por Damares Alves.

Também foi responsável por divulgar o hospital em que estava internada a criança que havia sido estuprada, engravidou e, em razão disso, seria submetida a aborto legal.

Há três anos, ela liderou o movimento que ocupou Brasília e atacou o Supremo Tribunal Federal com fogos de artifício.

Alvo de mandado de busca, prometeu perseguir o ministro Alexandre de Moraes e até a empregada doméstica dele.

Foi presa e teve conta bloqueada. Mudou o discurso e o comportamento.

