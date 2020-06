Sara Winter reaparece com tornozeleira eletrônica e lança sua campanha para deputada

247 – Depois de ser solta por decisão do Supremo Tribunal Federal, Sara Geromini, também conhecida como Sara Winter, que havia sido presa por atos contra as instituições, gravou um vídeo, em que praticamente se lança candidata. "Oie gente, tudo bem com vocês? Invadindo aqui a madrugada de vcs pra mandar um recado rápido para os q estiveram sempre aqui torcendo por mim, apoiando em todas as batalhas. E claro, mandar um alô especial para os quase 100 mil novos seguidores q estão me conhecendo agora", postou. Confira:

