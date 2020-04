SBT suspende apresentador que defendeu "campos de concentração" para pacientes de Covid-19

Emissora de Silvio Santos suspendeu nesta quarta-feira, 8, o jornalista Marcão do Povo, apresentador do programa "Primeiro Impacto" edit

247 - O comando da emissora de TV SBT suspendeu nesta quarta-feira, 8, o jornalista Marcão do Povo, apresentador do programa "Primeiro Impacto", que defendeu a criação de "campos de concentração" para pacientes com covid-19.

A informação foi divulgada no blog do jornalista Mauricio Stycer, do UOL. O apresentador ainda pediu a Jair Bolsonaro que publicasse um decreto dando poderes ao Exército de policiar as ruas e prender os governadores que não cumprirem as regras impostas.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso