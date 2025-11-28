Scala recebe R$ 200 milhões do BNDES para expandir infraestrutura de data centers

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 200 milhões para a Scala Data Centers S.A. investir na aquisição e instalação de equipamentos essenciais à expansão de sua infraestrutura. A informação foi divulgada pelo próprio banco de fomento.

De acordo com o BNDES, os recursos fazem parte do programa BNDES Máquinas e Serviços, que oferece condições diferenciadas para a compra de máquinas, equipamentos industriais, componentes e sistemas de automação, além de permitir a aquisição de bens nacionalizados e, quando não houver similar nacional, itens importados. Esta é a segunda operação da Scala nessa modalidade — a primeira, de R$ 180 milhões, já foi totalmente desembolsada.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que o financiamento se insere na estratégia de modernização produtiva do governo federal. Segundo ele, “o financiamento aprovado pelo BNDES integra a política industrial do governo do presidente Lula, que busca a transformação digital da indústria para que amplie a sua produtividade, principalmente agora, com o avanço da economia digital, que já é uma realidade e avança de forma rápida no mundo todo”.

Para o CFO da Scala, Clayton Malheiros, o aporte reforça o protagonismo da companhia no setor e a posição do país na rota tecnológica regional. “O apoio do BNDES fortalecerá a capacidade de investimento da companhia e consolidará a posição do Brasil como hub estratégico para data centers na América Latina. Seguiremos comprometidos em expandir uma infraestrutura tecnológica de classe mundial, aliando inovação e sustentabilidade”, afirmou.

Expansão acelerada e foco em energia renovável

A Scala Data Centers é atualmente uma das principais plataformas de data centers hyperscale da América Latina. Apoiada pela gestora global DigitalBridge, a empresa já investiu mais de R$ 12 bilhões na região. Hoje, administra aproximadamente 200 MW de capacidade instalada e em desenvolvimento, além de manter um landbank superior a 12 milhões de metros quadrados distribuídos em quatro países.

Outro destaque da estratégia da companhia é a operação com energia 100% renovável e certificada, o que inclui mais de 7 GW de capacidade elétrica destinada às futuras expansões. Essa política atende a grandes clientes globais que buscam soluções escaláveis e com rigor ambiental, requisito cada vez mais determinante na indústria de tecnologia.