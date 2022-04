'Se eu não pontuar para ser cabeça de chapa, não vou ajudar sendo vice', diz Simone Tebet

Senadora do MDB disse que será "cabo eleitoral" do "centro democrático" se não for candidata edit

Metrópoles - A senadora Simone Tebet (MDB-MS), pré-candidata à Presidência da República, rejeitou, nesta segunda-feira (18/4), a possibilidade de ser vice numa eventual chapa da chamada terceira via. Os partidos anunciaram que até o dia 18 de maio definirão o nome do grupo, formado por PSDB, Cidadania, MDB e União Brasil.

“Não sou candidata a vice-presidente da República. [Se] eu abrir mão da pré-candidatura e aceitar o papel de vice eu estaria diminuindo o espaço das mulheres na política. Vou estar no palanque do centro democrático, vou segurar a bandeira, vou entregar santinho e vou defender até o último segundo do centro democrático ir para o segundo e ganhar as eleições”, declarou Tebet, em sabatina promovida por UOL/Folha. “Se eu não pontuar a ponto de ser cabeça de chapa, não vou ajudar sendo vice. Vou estar nesse palanque como cabo eleitoral”, acrescentou.

