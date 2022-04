Se houver segundo turno, Temer vai apoiar Bolsonaro contra Lula

Um dos articuladores e principal beneficiário do golpe de Estado de 2016, Michel Temer está com Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Michel Temer (MDB) tem dito que não vai se manter neutro em caso de segundo turno entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Concretizado esse cenário, ele deverá declarar apoio ao atual presidente, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Temer tem críticas apenas superficiais e secundárias ao atual ocupante do Palácio do Planalto, e na prática pertence à sua base de apoio político. No ano passado, ajudou a intermediar uma trégua entre Bolsonaro e o STF.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE