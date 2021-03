“Se Lula for candidato, é óbvio que vai vencer a eleição”, afirma Marcia Tiburi

“Se ele não for assassinado, se ele não for preso de novo, se não criarem alguma grande canalhice ou falcatrua contra ele”, a vitória do ex-presidente em 2022 é certa, diz a escritora. Assista na TV 247 edit

247 - A filósofa e escritora Marcia Tiburi, em entrevista à TV 247, analisou o cenário político-eleitoral brasileiro após o ex-presidente Lula voltar de vez ao jogo com a anulação de suas sentenças na Lava Jato pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin e com o ex-juiz Sergio Moro declarado suspeito nos processos contra o petista pela Corte.

Para ela, candidatos da direita brasileira só terão bom desempenho na eleição de 2022 caso Lula seja retirado novamente do pleito. Se o ex-presidente não tiver seu direito de se candidatar retirado mais uma vez, sua vitória é certa, diz Tiburi. “Qualquer um se torna perigoso se o Lula sai da parada. Se Lula for candidato, se ele não for assassinado, se ele não for preso de novo, se não criarem alguma grande canalhice ou falcatrua contra ele, é óbvio que ele vai vencer a eleição. Ele é muita coisa para o Brasil, ele é a alma dos brasileiros, sabe falar com as pessoas. Não é só no sentido dos acúmulos de tudo que ele traz e de tudo que ele fez. A pessoa carismática do Lula faz qualquer um se apaixonar por ele. Ele desperta muitos desejos, desejos terríveis naqueles que se sentem atraídos por ele pelo ódio, e desejos apaixonados por pessoas pelo mundo afora”.

