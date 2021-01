'Se o mundo inteiro está vacinando e o Brasil não tem vacina, é falha do nosso governo" diz presidente da CNT

247 - O presidente da Confederação Nacional dos Transportes (CNT), Vander Costa, disse que setor está disposto a ajudar gratuitamente na distribuição de vacinas em todo o Brasil. “Estamos prontos para colaborar na distribuição das vacinas contra a Covid-19. Basta o governo solicitar o apoio. As empresas já se colocaram à disposição para fazer o transporte gratuito”, disse Costa ao jornal O Estado de S. Paulo. Ainda segundo ele, “Se o mundo inteiro está vacinando e o Brasil não tem vacina, é falha do nosso governo”.

De acordo com Costa, o setor está disposto a atuar gratuitamente na logística de distribuição das vacinas “porque, se for trabalhar para o governo, tem de fazer licitação e demora muito tempo. As empresas que já estão contratadas podem cobrar os contratos do SUS; quando não for isso, as empresas estão dispostas a transportar de forma gratuita”.

“Com o povo vacinado, vai voltar a ter comércio, turismo, a ter deslocamento de pessoas. Isso faz com que as empresas tanto rodoviárias de passageiros e áreas voltem a arrecadar. Fazer transporte de vacina de graça é uma boa ação, mas ação que vai dar retorno para a sociedade brasileira como um todo”, completou.

Costa avalia, ainda, que o atraso na distribuição do primeiro lote de vacinas aconteceu por vaidade política. “Alguém que queria aparecer na foto para tirar retrato, em vez de deixar a logística abastecer os postos de saúde. Houve falhas, sim, podemos melhorar e o que a CNT está propondo para as empresas é afastar todo o viés político, a vaidade pessoal, para dar agilidade”, afirmou.

“O mais importante é salvar vidas. Daqui a um ano, publica o que foi feito. Não adianta ficar brigando agora. Não vão fazer campanha em cemitério, né? Estamos prontos para poder transportar”, destacou o presidente da CNT na entrevista.

Para ele, o atraso da vacinação no Brasil se deve a “falhas do governo”. “Se o mundo inteiro está vacinando e o Brasil não tem vacina, é falha do nosso governo. A pior coisa do meu ponto de vista é não reconhecer quando se falha. Quando você erra, e reconhece o erro, toma atitude para corrigir. Mas, quando não quer ver o erro, vai continuar fazendo errado. Querer fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperar resultado diferente é coisa de louco”, afirmou.

