Se reeleito, Bolsonaro quer eleger grande número de senadores para ter apoio contra o STF

Somente o Senado pode abrir processos de impeachment de ministros do Supremo. Bolsonaro ainda sonha com o afastamento de Alexandre de Moraes edit

247 - Mesmo ameaçado pelo ex-presidente Lula (PT) - líder nas pesquisas - Bolsonaro tem planos para caso consiga se reeleger presidente da República, relata Bela Megale, do jornal O Globo. Ele quer eleger o maior número possível de senadores em busca de um futuro apoio da Casa a investidas contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo auxiliares de Bolsonaro, ele ainda sonha com o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Somente o Senado pode abrir processos de impeachment contra magistrados da corte.

Em agosto de 2021, Bolsonaro chegou a apresentar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), um pedido de impeachment de Moraes. A solicitação, porém, foi rejeitada.

Na ocasião, Bolsonaro chegou a prometer apresentar um novo pedido, desta vez contra o ministro Luís Roberto Barroso, mas não levou a medida adiante.

Segundo aliados bolsonaristas, o chefe do governo federal vê o Senado como única maneira de "ter algum controle" sobre o Supremo sem romper com a Constituição.

