Se voltar ao Brasil, Bolsonaro irá diretamente do aeroporto para o hospital

247 – Jair Bolsonaro, que liderou os atos terroristas de 8 de janeiro de 2023, irá diretamente do Aeroporto de Guarulhos para o hospital Vila Nova Star, caso regresse ao Brasil. O acerto já foi feito entre ele e o médico oncologista Antônio Macedo. Sempre que se vê em apuros, Bolsonaro se interna para supostamente tratar sequelas do evento ocorrido com ele em Juiz de Fora, no dia 6 de setembro de 2018.

"Jair Bolsonaro combinou com Antônio Macedo, o cirurgião que o operou da facada, que disponibilize um carro para levá-lo diretamente do aeroporto de Guarulhos ao hospital Vila Nova Star quando voltar dos EUA, para fazer a cirurgia que vai corrigir a alça que tem causado constantes episódios de suboclusão intestinal. De qualquer forma, é improvável que Bolsonaro retorne ao Brasil em fevereiro", informa o jornalista Lauro Jardim , do Globo.

Ou seja: a própria nota deixa claro que não há gravidade alguma no quadro de Bolsonaro, uma vez que ele não retornará em fevereiro. O que, por sua vez, aponta a possibilidade de que o hospital seja uma espécie de esconderijo legal. O filho de Jair, Flávio, disse que o pai talvez nunca mais regresse ao Brasil .

