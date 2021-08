‘Se voltar, Lula retornará ao poder numa condição mais frágil do que a de 2002’, prevê Alysson Mascaro

De acordo com o filósofo e professor de Direito da USP, Lula teria que dar as mãos a diversos setores para garantir sua governabilidade: “ao fazer isso, obviamente, ele entra no governo enfraquecido, ele não entra com as armas da força social”. Assista na TV 247 edit

247 - O filósofo e professor de Direito da Universidade de São Paulo (USP) Alysson Mascaro fez uma avaliação sobre o cenário em que o ex-presidente Lula, favorito para a eleição de 2022 , deve encontrar caso volte ao poder.

Em entrevista à TV 247, o escritor disse acreditar que Lula chegaria à presidência mais fragilizado do em 2002, porque agora precisaria dar as mãos a muito mais setores do que antes, como a imprensa e o Judiciário, para garantir sua governabilidade.

“O ex-presidente Lula voltará ao poder em uma condição de inserção política ainda mais fraca do que a de 2002. Ele vem após todo um golpe, exemplificado na figura dele. Era ele a figura a ser combatida, de tal modo que o movimento que ele fez em 2002 ele fará de novo agora em 2022 para 2023. Que movimento é esse? Sinalizar as cartas aos brasileiros para vários setores, sendo que em 2002 ele só tinha que sinalizar para a burguesia, para o capital. Agora em 2022 ele tem que sinalizar para a burguesia, para os militares, ao Judiciário, à imprensa, vai ter que declarar para 500 golpistas que ele não mudará a estrutura geral da vida social do Brasil. Pois bem, ao fazer isso, obviamente, ele entra no governo enfraquecido, ele não entra com as armas da força social”, falou.

