Secom publica cartão de ano novo com foto de Bolsonaro com bebê no colo

Revista Fórum - A Secretaria de Comunicação do Governo feriu mais uma vez o princípio da impessoalidade e colocou em suas redes sociais, nesta quinta-feira (31), uma foto do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) segurando um bebê em mensagem de final de ano.

O texto afirma que 2020 foi o ano em que “ninguém ficou para trás”. Logo a seguir, a mensagem afirma: “O Brasil vai em frente para um 2021 transformador”. Na imagem, o presidente usa uma pulseira com a inscrição: “Apocalipse”.

Esta não foi a primeira vez que o governo Bolsonaro usou o mesmo expediente. Em maio do ano passado, a Secom usou as redes sociais para vincular a maior parte das ações do governo diretamente a Bolsonaro, com pessoas que atribuem a ele desde a criação do auxílio emergencial durante à epidemia de coronavírus até medidas de fiscalização de recursos públicos.

