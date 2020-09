Secretária de Carla Zambelli acusa colaborador do Terça Livre de agressão física e verbal

Por Luisa Fragão, na Revista Fórum - A youtuber bolsonarista Sthefanny Brunna “Teff” Ferrari está acusando um dos colaboradores do portal Terça Livre de agressão verbal e física, além de ameaça. Ela chegou a pedir medida protetiva de urgência contra o ex-namorado Mauro Fagundes. Ambos já se encontraram com o presidente Jair Bolsonaro.

Em boletim de ocorrência compartilhado por ela nas redes sociais, Teff Ferreira cita que, durante uma discussão, foi ameaçada e xingada de “vagabunda” por Mauro. “Se você tentar fazer alguma coisa contra mim, você vai se ferrar. Você não sabe com quem você está mexendo”, teria dito o ex-namorado. Em seguida, a youtuber relata que Mauro a pegou pelo braços e passou a sacudi-la, empurrando-a em seguida.

Teff Ferreira também acusa o blogueiro de ter tirado fotos íntimas suas enquanto estava dormindo, sem seu consentimento. Ele teria ameaçado expor as imagens nas redes sociais, bem como entre amigos em comum.

Segundo informações do DCM, Teff Ferrari fez um crowdfunding para se mudar para Brasília e foi abrigada na mansão do próprio Allan dos Santos, editor do Terça Livre. Depois, ganhou um cargo de secretária no gabinete da deputada Carla Zambelli (PSL-DF), embora tenha sido aprovada no auxílio emergencial de R$ 600 do governo. Ela recebe R$ 6 mil por mês no cargo público.

Com a exposição do caso nas redes sociais, Allan dos Santos foi ao Twitter nesta terça-feira (1º) para ameaçar a youtuber. “Alguém fale para a Srta. Sthefanny Brunna Ferrari parar de divulgar difamações contra a minha empresa? Senão serei obrigado a resolver isso nos tribunais. Não tolerarei que atrapalhem o ganha-pão de mais de 30 pessoas”, escreveu.

