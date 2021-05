Secretário de Cultura de Bolsonaro, Mario Frias anda armado e intimida funcionários do órgão

247 - O secretário especial da Cultura, Mario Frias, anda e despacha armado com pistola Taurus de calibre 9mm no ambiente de trabalho, deixando a arma visível na cintura.

Segundo funcionários que não tiveram nomes revelados, a arma "gera mal-estar e desconforto entre funcionários e pessoas que se reúnem com o secretário". Sobretudo porque o clima nos corredores da secretaria é de tensão recorrente. Há relatos de "escândalos e ofensas" aos gritos, dirigidos a servidores e terceirizados, que seriam presenciados com frequência.

A informação, publicada inicialmente pela "Folha de S.Paulo", foi confirmada pelo site Splash, do UOL, por três fontes que frequentam a secretaria.

Fã de armas, o secretário obteve o porte no fim de 2020. Ele solicitou o documento em 3 de dezembro de 2020, apresentando como justificativa os riscos de correria ao ocupar o cargo. No dia 7, o requerimento foi deferido e, no dia 10, foi emitida a carteira de porte, com validade de 5 anos. O documento tem categoria "defesa pessoal" e é válido em todo o território nacional.

A reportagem relembra que Frias já apareceu pelo menos duas vezes empunhando armas nas redes sociais. Em setembro do ano passado, um instrutor de clube de tiro de Brasília postou foto com o secretário, ambos posando armados. À época, a secretaria afirmou que Frias possuía "registro de atirador há mais de dois anos" e reforçava que a foto foi feita em um momento particular, num ambiente adequado para a prática do tiro esportivo. Mesmo assim, o post acabou sendo apagado.

