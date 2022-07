Secretário de Defesa dos Estados Unidos vem ao Brasil para “defender democracia”

Visita de Lloyd Austin ocorre uma semana depois de Jair Bolsonaro promover uma reunião com embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro edit

Sputnik Brasil - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, viaja ao Brasil na próxima semana para participar da 15ª Conferência de Ministros de Defesa das Américas (CMDA). Segundo o Pentágono, estão previstas reuniões bilaterais de Austin com seus homólogos.

A viagem foi anunciada pelo Pentágono em comunicado divulgado nesta sexta-feira (22). Lloyd parte na segunda-feira (25) para o Comando Sul dos EUA (SouthCom), na Flórida, onde vai se reunir com a comandante Laura Richardson.

Da Flórida, o secretário Austin viaja para a conferência. "As delegações discutirão desafios e oportunidades regionais compartilhados em uma atmosfera de diálogo aberto e confiança mútua", diz a nota.

O Pentágono afirma que Austin "apoiará a afirmação do papel dos militares em uma sociedade democrática, incluindo o respeito às autoridades civis, processos democráticos e direitos humanos".

"O secretário Austin realizará reuniões bilaterais com vários de seus colegas da região. Essa série de compromissos de alto nível reflete o profundo compromisso dos Estados Unidos em trabalhar ao lado de parceiros regionais para traçar nossa visão compartilhada de um Hemisfério Ocidental democrático, próspero e seguro", afirma o Pentágono.

A visita do secretário de Defesa se dá uma semana depois de o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, promover uma reunião com embaixadores para manifestar suas críticas ao sistema eleitoral e reafirmar um suposto papel das Forças Armadas na vigilância do processo.

