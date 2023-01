Secretário de Educação de São Paulo mantém ações de empresa offshore contratada pela pasta

Recém-empossado no cargo, Renato Feder, é acionista de empresa sediada em paraíso fiscal que possui contratos de cerca de R$ 200 milhões com a pasta sob sua responsabilidade edit

Apoie o 247

ICL

247 - O novo secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, permanece como acionista de uma empresa sediada em um paraíso fiscal e que mantém contratos de cerca de R$ 200 milhões com a pasta que está sob sua responsabilidade. Feder foi empossado no cargo esta semana pelo esta semana governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“Com sede no estado de Delaware (EUA), conhecido paraíso fiscal, a empresa Dragon Gem LLC, que pertence a Feder, detém 28,16% das ações da Multilaser Industrial S/A, principal fornecedora de equipamentos de informática da Secretaria da Educação no governo paulista”, destaca o Metrópoles.

Ainda segundo a reportagem, os três últimos contratos celebrados pela pasta com a empresa, no valor de R$ 200 milhões, foram assinados “menos de dez dias da posse de Feder como secretário da Educação, ocorrida no último domingo (1)”. Os contratos visam a aquisição de notebooks educacionais para as escolas estaduais e aparelhos de telefonia celular para professores e alunos.

Em dezembro, logo após Tarcísio confirmar que Feder seria o titular da Educação de seu governo, Feder, que foi co-CEO da Multilaser por 15 anos (entre 2003 e 2018), anunciou que deixaria o cargo que tinha no conselho de administração da companhia.





Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.