Secretário de Saúde do DF é preso em operação da PF contra fraudes na compra de testes para Covid-19

PF deflagrou a segunda fase da Operação Falso Negativo, que apura fraudes na compra de testes para detecção do novo coronavírus. Estão sendo cumpridos 44 mandados de busca e apreensão e sete de prisão em oito estados. Secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo, foi preso edit

247 - A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (25) a segunda fase da Operação Falso Negativo, que apura irregularidades na compra de testes para detecção do novo coronavírus. Ao todo, os agentes estão cumprindo 44 mandados de busca e apreensão e sete de prisão, entre preventivas e temporárias. O secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, um dos alvos da operação, foi preso no apartamento onde mora, em Brasília.

Segundo reportagem do G1, além do Distrito Federal, os policiais estão cumprindo os mandados nos estados do Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. De acordo com o Ministério Público Federal do Distrito Federal (MP-DF) as fraudes teriam resultado em prejuízos da ordem de R$ 18 milhões aos cofres púbicos.

