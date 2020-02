Secretário-geral da CNBB diz que Igreja poderá interpelar Bolsonaro por vídeo sobre protestos

“A Igreja estará apoiando as iniciativas que preservem a democracia. Qualquer outra nós precisaremos ouvir, conhecer e até quem sabe interpelar”, disse o secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, sobre o vídeo divulgado por Jair Bolsonaro convocando apoiadores a realizarem manifestações contra o Congresso e o STF edit

O secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Joel Portella Amado, disse que a Igreja poderá interpelar Jair Bolsonaro a respeito do vídeo divulgado por ele em grupos de WhatsApp convocando apoiadores a realizarem manifestações contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF). “A Igreja estará apoiando as iniciativas que preservem a democracia. Qualquer outra nós precisaremos ouvir, conhecer e até quem sabe interpelar”, afirmou o religioso.

“Se nós queremos defender a vida, precisamos defender o diálogo e a democracia. Isso é a CNBB, isso é a Igreja, isso é o Evangelho. De algumas coisas não podemos abrir mão: a primeira delas é a vida, e a segunda, como consequência da vida, é a defesa da democracia. Ela implica no equilíbrio sadio dos três poderes”, disse Portella, nesta quarta-feira (26), em Brasília, no lançamento da Campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema a preservação da vida.

A CNBB também deverá se reunir para decidir como irá se posicionar sobre as manifestações convocadas por Bolsonaro e seus apoiadores para o próximo dia 15 de março.