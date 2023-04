Secretários estaduais de Educação emitem nota contra a suspensão do novo ensino médio

Apoie o 247

247 - Secretários estaduais de Educação divulgaram nesta terça-feira (4) uma nota contra a suspensão da implementação do novo ensino médio e da reforma do Enem. De acordo com a nota do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, "o novo Enem foi constituído após longo debate em grupo de trabalho, suspender o cronograma traz um risco de atraso que, no limite, pode até inviabilizar o novo Enem no próximo ano".

Segundo a Folha de S.Paulo, os secretários defenderam que "qualquer decisão relacionada ao tema" só seja tomada após a finalização da consulta pública aberta pelo Ministério da Educação. A discussão deve ser concluída em 90 dias, mas o prazo pode aumentar.

Em março, estudantes de várias cidades do País foram às ruas protestar contra a Reforma do Ensino Médio, que foi a Lei nº 13.415/2017), aprovada no governo Michel Temer (MDB).

O projeto

Na proposta, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ocupa 60% das horas letivas, o equivalente a 1.800 horas divididas entre 1º, 2º e 3º anos do ensino médio. Os outros 40% representam os Itinerários Formativos, em que o estudante escolhe a sua área de conhecimento favorita.

A divisão do conteúdo não é por matérias, mas sim por quatro áreas do conhecimento, como é feito na divisão do Enem: Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Inglês, Artes e Educação Física); Matemática e suas Tecnologias (Matemática); Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Química e Física), e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia).

Alunos veem todas as áreas do conhecimento no Ensino Médio de forma obrigatória, mas em algum dos anos podem não estudar todas elas. Apenas Matemática e Língua Portuguesa continuaram obrigatórias.

