Segundo Datafolha, 49% da população se identifica com a esquerda

247 - A identificação dos brasileiros com a esquerda cresceu e alcança hoje 49% da população, segundo o Datafolha. De 2017, quando foi realizado o levantamento anterior, para cá, a preferência pelas teses da esquerda aumentou. Antes havia uma divisão mais equilibrada entre direita (40%) e esquerda (41%), Agora a esquerda tem 49% e a direita, 34%

A pesquisa, feita a partir de respostas dos entrevistados a perguntas sobre temas que separam as duas visões de mundo —como drogas, armas, criminalidade, migração, homossexualidade e impostos—, mostra que 34% têm ideias próximas à direita e 17% se localizam ao centro.

A pesquisa do Datafolha com a conclusão sobre inclinação política, que ouviu 2.556 pessoas acima dos 16 anos em 181 cidades de todo o país nos últimos dias 25 e 26, também apontou a liderança de Lula na corrida ao Palácio do Planalto. O petista tem 48% das preferências no primeiro turno, contra 27% de Jair Bolsonaro.

Contratado pela Folha de S.Paulo, o levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-05166/2022 e possui margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou menos.

A classificação ideológica foi feita conforme a soma da pontuação das respostas do entrevistado, em uma escala definida pelo instituto que varia entre esquerda (17% da população), centro-esquerda (32%), centro (17%), centro-direita (24%) e direita (9%). Os valores foram arredondados.

