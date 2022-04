Segundo pesquisa Genial/Quaest, 61% dos brasileiros consideram que Bolsonaro não merece ser reeleito

Apoie o 247

247 - A pesquisa Genial/Quaest divulgada na quinta (7) sobre a disputa presidencial perguntou aos eleitores se Jair Bolsonaro merecia uma segunda chance de governar o Brasil: 61% responderam que não, contra 36% que disseram que sim.

É um percentual maior do que os 52% que dizem ser o governo pior do que esperavam —e também do que os 47% que afirmam ter avaliação negativa dele, destaca a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Por outro lado, a mesma pesquisa perguntou se Lula merece voltar ao poder: 54% disseram que sim. O percentual é praticamente idêntico ao dos que responderam que votam no ex-presidente contra Bolsonaro no segundo turno: 55%, contra 34% que escolheriam o atual ocupante do Palácio do Planalto.

