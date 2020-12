Seguranças de Bolsonaro foram chamados para apartar briga entre Luiz Ramos e Marcelo Álvaro Antônio

247 - O jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo, relata que na véspera de sua demissão do Ministério do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio teve um encontro com o ministro tendo Jair Bolsonaro como testemunha.

Lauro relata que, o local, segundo Álvaro Antônio contou a interlocutores, foi o gabinete presidencial. Era uma reunião que Bolsonaro promoveu uma tentativa de reconciliação entre os dois, horas depois de o ainda ministro do Turismo ter descido a borduna em Ramos num grupo de WhatsApp integrado por ministros. Só que não deu nem tempo de Álvaro Antônio falar uma terceira palavra além de "me desculpe", ainda de acordo com o relato do ex-ministro.

Ramos reagiu em fúria, diante de um Bolsonaro atônito e de um Álvaro Antônio já mudo. Não quis desculpas. A cena terminou com dois seguranças da presidência entrando no gabinete para esfriar os ânimos.

