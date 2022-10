Seis deputados bolsonaristas não emplacaram reeleição

Apoie o 247

247 - Ao menos seis deputados bolsonaristas que tentavam a reeleição foram derrotados nas urnas neste domingo (2). Eleitos em 2018 pelo PSL, então partido de Jair Bolsonaro (PL), Coronel Tadeu (PL-SP); Nelson Barbudo (PL-MT); Bibo Nunes (PL-RS)l; Alê Silva (Republicanos-MG); Policial Katia Sastre (PL-SP); e Major Fabiana (PL-RJ), não voltarão à Câmara.

Mais votado do Mato Grosso em 2018, com 126.429 votos, para o 9º lugar, Nelson Barbudo teve menos de 50% dos votos em relação à campanha anterior: 53.285 votos.

Conhecido por transitar pela Câmara dos Deputados com um terno feito com a bandeira do Brasil, Bibo Nunes disse que o erro por ter sido derrotado nas urnas pode ter sido “otimismo demais". "A campanha teve dez vezes mais estrutura do que a de 2018”, pontuou. As informações são do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles.

A lista tem ainda duas bolsonaristas que andavam fardadas na Câmara: Policial Katia Sastre, de São Paulo, e Major Fabiana, do Rio de Janeiro, cujos votos caíram de 57.611 para 30.096. Sastre ganhou os holofotes em 2018 depois de reagir a um assalto e matar o assaltante. Sua votação encolheu 77%: foi de 264.013 a 60.330.

