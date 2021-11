Sem cargo na política, Magno Malta vai a Dubai para a farra com dinheiro público

"Temos um país abençoado por Deus que tem tudo, o comunismo não vai tirá-lo de nós!", afirmou o ex-senador ao postar foto em Dubai junto com outros integrantes do governo Jair Bolsonaro. Magno Malta está sem cargo público desde 2018 e atualmente integra o PL edit

247 - O ex-senador Magno Malta (PL-ES), pastor evangélico, viajou a Dubai, nos Emirados Árabes, junto com a comitiva do governo Jair Bolsonaro. O ex-parlamentar não tem cargo público desde 2018.

"Com o Presidente @jairmessiasbolsonaro na torre mais alta do mundo! Aqui do nada fizeram tudo isso! Temos um país abençoado por Deus que tem tudo, o comunismo não vai tirá-lo de nós! Deus acima de todos!", postou Bolsonaro no Twitter.

Por que o Magno Malta tá em Dubai torrando dinheiro público sem ter cargo público? pic.twitter.com/PUpmzVGI1B PUBLICIDADE November 14, 2021

