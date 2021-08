Sem mandato parlamentar, Flordelis é presa após decisão da Justiça (vídeo)

A ex-deputada federal Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson Torres, em 2019 edit

247 - A ex-deputada federal Flordelis, que teve mandato cassado pela Câmara dos Deputados nesta semana, foi presa no início da noite desta sexta-feira, 13, minutos depois de ter a prisão preventiva decretada pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói.

O mandato da ex-parlamentar foi cassado na quarta-feira, 11, após pedido do Ministério Público estadual e do advogado Ângelo Máximo, que representa o pai de Anderson Torres no processo criminal. Flordelis é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson Torres, em 2019. Ele foi morto com 30 tiros.

Como deputada federal, ela tinha imunidade parlamentar, mas após a cassação do mandato ela perdeu o direito garantido na Constituição Federal.

Nesta sexta-feira, o Ministério Público pediu a prisão de Flordelis, argumentando que a deputada cassada tinha tentado diversas vezes interferir nas investigações e no processo.

Após perder o mandato, a ex-deputada federal Flordelis foi presa em sua casa em Niterói (RJ), e levada para a delegacia.



