Sem máscara, Bolsonaro causa aglomeração, encontra apoiadores e tropeça em inauguração de usina em Caldas Novas

247 – Sem usar máscara de proteção em meio à pandemia da Covid-19, Jair Bolsonaro (sem partido) chegou a cidade turística Caldas Novas, no estado de Goiás, na manhã deste sábado (29), para a inauguração de uma usina de energia fotovoltaica em um complexo de hotéis. Ele caminhou por um aglomerado de pessoas, quando cumprimentou e tirou fotos com apoiadores. Bolsonaro estava subindo as escadas que davam acesso à solenidade, quando tropeçou. A reportagem é do portal G1.

O município de Caldas Novas editou um decreto que obriga o uso de máscaras de proteção por cidadãos e turistas no local. Bolsonaro, no entanto, só colocou o acessório quando subiu ao palco, mas retirou para discursar, acrescenta a reportagem.

