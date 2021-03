Sem partido e tendo de enfrentar Lula, Bolsonaro busca se filiar ao PSL

Jair Bolsonaro recebeu integrantes do PSL no Palácio da Alvorada na segunda-feira, 8, dia em que as condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba foram anuladas edit

247 - Sem partido e possivelmente tendo de enfrentar candidatura de Lula em 2022, Jair Bolsonaro retomou negociações para se filiar ao seu antigo partido, o PSL, que o elegeu em 2018. Isso porque a tentativa de criar um partido próprio, o Aliança pelo Brasil, fracassou no momento.

Se filiando ao PSL, Bolsonaro ganha tempo de televisão e fundo partidário para levar adiante sua campanha eleitoral pela reeleição.

Segundo reportagem do jornal O Globo, ele recebeu integrantes do PSL no Palácio da Alvorada na segunda-feira, 8, dia em que as condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba foram anuladas por decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Agora o ex-presidente petista não se encaixa mais na Lei da Ficha Limpa e pode ser candidato.

