Sem resolver falha no Fundeb, MEC transfere mais R$ 836 milhões com erros

247 - O MEC (Ministério da Educação) não resolveu até agora os equívocos nas diretrizes de distribuição do Fundeb e realizou, na última semana, mais uma transferência com erros nos valores do principal mecanismo de financiamento da educação básica. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

A reportagem também informa que uma parcela de R$ 836,2 milhões foi repassada na ultima sexta-feira (30) para estados e municípios, apesar de milhares de matrículas terem sido deixadas de fora nos cálculos do fundo. O FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), que opera os recursos, informou que resolverá os problemas ainda neste primeiro semestre, mas ainda sem data definida.

O Fundeb reúne uma cesta de impostos, acrescida de uma complementação da União. A divisão do bolo, da ordem de R$ 179 bilhões por ano, é calculada com base na quantidade e tipo de matrículas.

