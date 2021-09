Sem senso de rídiculo, responsáveis pela Cultura do governo Bolsonaro travam disputa por quem responde a mais ações na Justiça

Apoie o 247

247 - Os responsáveis pelo setor de Cultura do governo Jair Bolsonaro usaram as redes sociais para divulgar uma competição interna sobre quem responde a mais ações da Justiça. O subsecretário de Fomento e Incentivo à Cultura, André Porciuncula, usou o Twitter para afirmar que ele e o titular da pasta, Mario Frias, respondem a 77 processos judiciais. De acordo com a coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, Porciuncula disse que este era “o custo de tentar moralizar os mecanismos de fomento da Cultura”.

Em resposta, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, afirmou que responde a mais de 30 processos, além de já ter sofrido uma suspensão e ser alvo de duas representações na Organização das Nações Unidas (ONU). “Somar os dois é covardia. Quero ver no mano a mano quem vence”, escreveu.

