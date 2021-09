Sem vacina, Bolsonaro dá vexame em Nova York e é obrigado a comer pizza na rua

Apoie o 247

247 – Jair Bolsonaro, que fez campanha contra a vacinação no Brasil e é chamado de genocida no Brasil e no mundo, passou vexame em Nova York, onde foi obrigado a comer pizza na rua, com sua comitiva, porque não pode entrar em restaurantes. A cidade não aceita que pessoas não vacinadas entrem em ambientes fechados. A cena representa mais uma humilhação internacional para o Brasil, que vem tendo sua imagem internacional destruída desde o golpe de estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff e a posterior ascensão do fascismo. Confira algumas reações:

Em Nova York, ainda sem tomar um banho no hotel e trocar a roupa com que embarcou em Brasília, Bolsonaro teve que comer pizza de pé, na calçada. Como ele não se vacinou, está proibido de entrar nos restaurantes, lei na cidade durante a pandemia.

Cercado pela sua comitiva. pic.twitter.com/vymLZN3fsF — Hildegard Angel (@hilde_angel) September 20, 2021

A VERGONHA do dia é o Bolsonaro com seus desministros comendo pizza na rua porque são PROIBIDOS de entrar em restaurantes em NY. — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) September 20, 2021

