Semana será gelada no Sudeste, 0ºC no Sul e chuva no Nordeste

247 - A semana começa intensificando a onda de frio sentida em São Paulo, com a previsão da menor temperatura do mês já na segunda-feira (13) e uma subida tímida nos termômetros nos dias seguintes. No Sul, a frente fria pode trazer temperaturas de 0ºC ou até menos. As informações são do portal UOL.

Segundo a Defesa Civil do estado de São Paulo, os termômetros podem marcar 2ºC em Itapeva e toda a Serra da Mantiqueira e 7ºC na capital e Região Metropolitana. Essa é a previsão do Climatempo para a segunda-feira, quando a máxima na capital paulista deve ser de apenas 16ºC. No resto da semana, as mínimas variam entre 10ºC e 14ºC; as máximas não devem bater os 25ºC.

A chuva que atingiu partes do estado no começo da semana passada deve dar uma trégua. Apesar do aumento de nuvens e da possibilidade de névoa ao amanhecer, não há previsão de precipitações até o sábado (18), quando, de acordo com o MetSul, 15,4 milímetros de precipitações são esperados. No domingo (19), 34,2 milímetros são previstos.

