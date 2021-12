Senado aprova PEC dos Precatórios em primeiro turno

Apoie o 247

Metrópoles - O plenário do Senado Federal aprovou em primeiro turno, nesta quinta-feira (2/12), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios. A matéria obteve 64 dos 49 votos necessários para aprovação. O quórum era de 80 senadores no momento da votação. O texto segue para análise em segundo turno.

A matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na última terça (30/11) e desde então penava para entrar na pauta do plenário, uma vez que o relator e líder do governo, Fernando Bezerra (MDB-PE), não obteve o apoio necessário para levar o texto à votação antes desta manhã.

A proposta limita o gasto anual com precatórios e abre margem para renegociação das dívidas do governo com condenação judicial definitiva.

Continue lendo no Metrópoles.

