Senador com coronavírus diz 'ter certeza' que pegou no avião em que estava Bolsonaro

247 - Primeiro parlamentar testado positivo para o Covid-19, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmou “ter certeza” que foi infectado dentro da aeronave presidencial.

Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Trad integrou a comitiva de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e diz ter vindo sentado na poltrona à frente do secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten, que foi diagnosticado com Covid-19. O congressista afirmou que Wajngarten já apresentava sintomas de gripe.

"Eu tenho certeza que peguei no avião. Eu estava no banco 'um' e ele (Fabio) estava no 'dois', logo atrás de mim. Qualquer tossida ou espirro dele vinha na minha nuca. Do lado dele estava o Filipe Martins (assessor especial da Presidência, que teve resultado negativo para coronavírus)", afirmou o parlamentar ao jornal O Globo.