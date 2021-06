Senador denuncia que ministro da Casa Civil tentou comprar seu voto para aprovar privatização da Eletrobras

247 - O líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF) denuncia que os ministros Luiz Ramos (Casa Civil) e Gilson Machado (Turismo) o procuraram antes da votação da medida provisória da privatização da Eletrobras na Casa, na quinta-feira (17), para oferecer a nomeação de uma pessoa que ele havia indicado quando era vice-líder do governo no Senado, até setembro de 2020.

Por ter votado contra a MP, o senador foi retaliado. Seu filho, Sergio Ferreira, foi exonerado do cargo de diretor de Empreendedorismo Cultural da Secretaria Especial da Cultura, que é subordinada à pasta de Gilson Machado.

O senador criticou o texto da MP, que ele considera ruim para o país. E disse aos ministros que nunca votou em troca de cargo.

Em pronunciamento na votação sobre a privatização da Eletrobras, Izalci destacou que defende a redução do papel do Estado na economia, mas que a desestatização não pode ser feita de qualquer maneira. Ele considera que o resultado da MP da Eletrobras será o aumento das tarifas de energia, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.