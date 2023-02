Senador Jorge Kajuru pede que PF investigue uso de notas frias em gastos do cartão corporativo de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O senador Jorge Kajuru (PSB) protocolou, nesta quinta-feira (16), um pedido para que a Polícia Federal (PF) apure as suspeitas de um suposto esquema de desvio de recursos por meio do cartão corporativo da Presidência da República mediante o uso de notas fiscais frias durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL),. A representação foi entregue ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

O pedido de investigação feito pelo parlamentar tem como base documentos obtidos pela agência Fiquem Sabendo, que apontam gastos com hospedagens em hotéis de luxo e alimentos adquiridos em lojas de alto padrão.

Na denúncia, o parlamentar também questiona o pagamento de R$ 18,9 milhões que teriam sido gastos com hospedagem e alimentação de integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ao longo do mandato de Jair Bolsonaro.

“Ao consultar o pagamento das diárias no Portal da Transparência, nota-se que o Presidente viajou com, em média, 50 militares. Ocorre que os documentos trazem números absurdos como a compra de até 3.600 refeições em um único dia, no município de Boa Vista/RR, portanto as contratações de alimentação são muito suspeitas”, cita um outro trecho do documento entregue pelo senador à PF.

Ainda segundo a denúncia,”os gastos com refeições e hospedagens podem ter sido usados para criar uma fachada de legalidade aos desvios, ou seja, as notas fiscais contendo quantidades e valores elevados seriam “notas frias”.

