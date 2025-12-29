Senadora faz compras nos EUA com lobista investigado

247 - A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da já concluída CPI das Bets no Senado, foi vista fazendo compras ao lado do lobista Silvio Assis em uma loja de luxo nos Estados Unidos, onde ambos passam férias. O registro ocorreu em Orlando, na Flórida, e reacende questionamentos sobre a relação entre a parlamentar e o personagem que esteve envolvido em investigações e controvérsias nos últimos anos.

As informações foram reveladas pela coluna do jornalista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, que teve acesso a imagens do encontro. Na noite da última sexta-feira (26/12), Soraya e Silvio Assis foram flagrados juntos na loja da grife francesa Louis Vuitton, localizada no The Mall at Millenia, um dos principais centros de compras de alto padrão da cidade.

Nas imagens obtidas pela coluna, a senadora sul-mato-grossense e o lobista aparecem dentro da loja com taças de espumante. Em um dos vídeos, Soraya surge próxima ao provador enquanto Silvio Assis experimenta uma peça de roupa, em um ambiente descontraído típico do período de recesso.

Silvio Assis é um nome conhecido por envolvimento em episódios sensíveis. Em anos recentes, ele foi citado em escândalos que vão desde suspeitas de pedido de propina para facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 até acusações de extorsão de empresários do setor de apostas on-line. Em 2018, o lobista chegou a ser preso pela Polícia Federal após interceptações telefônicas, autorizadas pela Justiça, apontarem negociações para o pagamento de R$ 3,2 milhões em propina com o objetivo de facilitar a liberação de registros sindicais no então Ministério do Trabalho.

Procurada pelo Metrópoles por meio de sua assessoria de imprensa, a senadora confirmou que esteve na loja ao lado de Silvio Assis, mas não forneceu detalhes adicionais sobre o encontro. Segundo a assessoria, Soraya está nos Estados Unidos aproveitando o período de recesso parlamentar com a família.